Due casi di positività al Covid, didattica a distanza per la primaria di Trivento. Due alunni della primaria ex plesso di “Montagna” sono risultati positivi al Covid-19, per questo motivo e stando alle nuove norme vigenti in materia di prevenzione al contagio, la pluriclasse, quarta e quinta, accorpata nel plesso di Trivento centro “E. Ciafardini”, è in didattica a distanza fino al 31 gennaio 2022. Ricordiamo che il primo cittadino, Pasquale Corallo, ha prorogato la chiusura delle scuole per le vacanze natalizie fino al 15 gennaio. Prima della riapertura è stato eseguito anche uno screening della popolazione scolastica. Secondo l’ultimo bollettino diramato in mattinata dall’Amministrazione comunale, i dati Covid al 21 gennaio 2022, parlano di 172 guariti e 94 positivi. Una situazione che va lentamente migliorando, anche se in numeri mantengono ancora alta l’attenzione.