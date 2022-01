Share on Twitter

Si sono chiuse le indagini relative all’operazione della Guardia di Finanza che a giugno 2020 portò al sequestro di 25mila mascherine in Basso Molise

Non erano conformi ai requisiti di efficacia protettiva richiesti dalle norme in materia.

Ritenute quindi pericolose per la salute. A giudizio è finito l’imprenditore friulano responsabile dell’azienda che si era occupata della distribuzione dei dispositivi sul territorio nazionale.

I farmacisti aderesti a Federmarfa, rappresentata dall’avvocato Fabio Albino hanno annunciato che si costiturianno parte civile nel procedimento.