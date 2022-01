La neve è tornata a fare capolino tra le strade di Capracotta, centro dell’Altissimo Molise situato a 1421 m di altitudine. Un ritorno delle precipitazioni nevose atteso e già preventivato dai bollettini meteo dei giorni scorsi.

Non solo neve, ma anche calo delle temperature. Un brusco peggioramento, infatti, è atteso in serata quando si andrà incontro ad una minima di -7°.

Le temperature rimarranno basse in Alto Molise per tutto il weekend e anche nei primi giorni della settimana entrante. Non sono escluse ulteriori precipitazioni a carattere nevoso anche in altri centri altomolisani.

(Foto in evidenza di Emilia Mendozzi)