Era rimasto invenduto solo il lotto numero 3 dei 4 dell’ex Zuccherificio e oggi Pasta La Molisana ha acquistato all’asta per 442mila euro anche quello che riguarda altri edifici, nello specifico gli ex locali tecnici della struttura saccarifera non più funzionante da oltre 5 anni.

Ora si attenderanno i lavori e silos ed edifici si trasformeranno, come annunciato dalla proprietà del pastificio, in un centro di stoccaggio del grano con logistica collegata. Ora 3 dei 4 lotti sono de “La Molisana”