“Gioco a calcio senza limiti”, il progetto dell’Ambito territoriale sociale di Campobasso rivolto a minori diversamente abili. L’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso intende promuovere e organizzare le attività previste dal progetto “Gioco a calcio senza limiti” destinato a minori diversamente abili residenti nei 25 comuni dell’Ambito sociale. L’obiettivo principale del Progetto è lo sviluppo di una cultura dell’integrazione e dell’educazione ai valori dello sport attraverso il gioco del calcio. Il calcio è lo sport più amato e praticato dalle bambine e dai bambini di tutto il mondo, ma per i giovani con disabilità intellettiva sono rare, se non del tutto assenti, le opportunità che permettano loro di vivere questa pratica sportiva come esperienza formativa e di gioco. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata in forma di autocertificazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, a firma del/dei genitori o da chi ha la rappresentanza legale del minore, compilando l’apposito modulo e dovrà essere corredata dalla documentazione richiesta. Alla domanda di partecipazione è obbligatorio allegare il certificato di invalidità rilasciato dall’INPS e/o la certificazione della disabilità legge 104/92. Il modulo di domanda potrà essere ritirato presso gli Uffici di cittadinanza dei Comuni di residenza dell’Ambito (per i residenti nel Comune di Campobasso presso lo Sportello unico dei Servizi Sociali in via Cavour 5), oppure scaricabile dal sito dell’ATS Campobasso: www.ambitosocialecb.it. La domanda dovrà essere presentata entro le ore 12:00 del giorno 22/02/2022 nelle seguenti modalità: consegna a mezzo pec: comune.campobasso.ambitosociale@pec.it; per i residenti nel Comune di Campobasso, consegna a mano presso lo Sportello unico dei Servizi Sociali in via Cavour 5; per i residenti negli altri Comuni dell’ATS di Campobasso, al personale dei rispettivi Uffici di Cittadinanza. I comuni dell’ATS di Campobasso sono i seguenti: Campobasso, Baranello, Busso, Casalciprano, Castelbottaccio, Castropignano, Duronia, Ferrazzano, Fossalto, Limosano, Lucito, Mirabello Sannitico, Molise, Montagano, Oratino, Petrella Tifernina, Pietracupa, Ripalimosani, Roccavivara, Salcito, San Biase, Sant’ Angelo Limosano, Torella del Sannio, Trivento, Vinchiaturo.