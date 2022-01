Un nuovo decesso nel reparto di Malattie infettive del Cardarelli. E’ quello di un 80enne di San Felice del Molise. Intanto sono 415 i nuovi contagi emersi dai 3.236 tamponi processati. Il tasso di positività scende a 12,8%. 61 i nuovi positivi a Campobasso, 50 a Termoli, 40 a Isernia e 30 a Venafro. Numeri sempre a due cifre a Bojano, Macchiagodena, Riccia. Cifre inferiori negli altri comuni interessati dal virus. Il bollettino Asrem riporta anche due nuovi ricoveri in Infettivi ed un dimesso dallo stesso reparto, mentre sono incoraggianti i numeri che riguardano i guariti: sono 353. Il numero degli attualmente positivi sale a quota 9.036 mentre i ricoverati al Cardarelli sono 19, di cui 18 in Malattie infettive ed uno in Terapia intensiva. Le vittime, dall’inizio della pandemia, in totale sono 520. Intanto, come ogni venerdì è arrivato il monitoraggio settimanale sull’andamento della pandemia dell’Istituto superiore di sanità. In Molise l’indice rt scende a 1,1. La settimana scorsa era 1,9. La regione resta in zona bianca ed a rischio moderato. In leggero calo anche l’incidenza dei nuovi casi ogni 100mila abitanti: 1,65.