Il Presidente dell’ANPEAS rende noto che in esecuzione del “ Bando per la selezione di 56.205 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia, all’estero, nei territori delle regioni interessate dal Programma Operativo Nazionale – Iniziativa Occupazione Giovani (PON-IOG “Garanzia Giovani” – Misura 6 bis) nonché a programmi di intervento specifici per la sperimentazione del “Servizio civile digitale” pubblicato il giorno 14 Dicembre 2021 dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, è indetta una selezione di: n. 215 operatori volontari(di cui 196 in progetti di titolarità dell’ANPEAS e 19 operatori volontari nel progetto di titolarità del Comune di Isernia)da impiegare in Progetti di Servizio Civile Universale; n. 40 operatori volontari(di cui 29 operatori volontari nel progetto di titolarità dell’ANPEAS e 11 operatori volontari nel progetto di titolarità del Comune di Isernia) da impiegare in Progetti di Servizio Civile Digitale.

Nel bando è coinvolta anche la Comunità-Alloggio per minori “Alto Molise” situata in contrada Montagna ad Agnone. Il progetto afferente alla struttura è denominato “Passeggiate Digitali” e riguarda l’attivazione di punti di assistenza digitale.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: comunita.alloggio.minoriagnone@gmail.com e info@sirio.coop.