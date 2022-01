L’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, nell’ambito del programma promozionale Piano Export Sud 2, organizza una partecipazione collettiva di aziende con sede operativa nelle Regioni del Sud Italia presso la Oceanology International 2022, in programma nello spazio espositivo ExCEL di Londra dal 15 al 17 marzo 2022.

Oceanology International è l’evento leader nel mondo per i settori legati alle tecnologie e scienze marine e alla blue economy. Le edizioni più recenti della manifestazione hanno visto crescere l’attenzione sulle tematiche e le tecnologie che puntano alla salvaguardia di mari e oceani, l’utilizzo ecosostenibile delle risorse marine, le energie rinnovabili legate al mare, l’esplorazione dei fondali, la digitalizzazione e automazione di attività svolte in mare e oceano.

La doppia natura della manifestazione, da un lato scientifica e divulgativa, dall’altra innovativa e orientata al business, consente lo sviluppo di sinergie e collaborazioni in questi due ambiti.

La partecipazione vuole essere un’occasione per le realtà imprenditoriali e il mondo scientifico-accademico del Sud Italia per misurarsi con le controparti più importanti a livello internazionale in settori che vedranno crescere in futuro interessi e risorse economiche a disposizione.

Le richieste di adesione accolte via posta elettronica fino alle ore 18:00 di mercoledì 26 gennaio 2022.