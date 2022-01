Share on Twitter

Incidente frontale sulla Statale 17, stamattina, nei pressi dello svincolo per Isernia Nord. Sono due le auto coinvolte e tre i feriti di 60, 30 e 27 anni, ma nessuno ha riportato lesioni gravi. Secondo i primi accertamenti, uno dei conducenti avrebbe perso il controllo dell’auto, scontrandosi con l’altra proveniente dalla direzione opposta.

‌Sono in corso da parte della Polizia Stradale, giunta immediatamente sul posto, ulteriori accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Immediati i soccorsi da parte dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Isernia e le ambulanze del 118 che hanno prontamente condotto i feriti all’ospedale ‘Veneziale’ di Isernia. Il traffico in tilt, causato dall’incidente, è stato invece ripristinato quando le autovetture sono state rimosse dai caschi rossi.