Share on Twitter

Share on Facebook

Il numero dei guariti pareggia quello dei nuovi casi. Sono 481 quelli che hanno superato il Covid, 482 i risultati positivi dai 3.721 tamponi processati, dei quali 2316 antigenici e 1405 molecolari.

All’ospedale Cardarelli, però, è deceduto un altro paziente del reparto di malattie infettive. Aveva 82 anni ed era di Forlì del Sannio.

Il numero totale dei decessi da Coronavirus è salito in Molise a 519.

In area medica all’ospedale di Campobasso restano altri 18 pazienti, due dei quali ricoverati nelle ultime 24ore. In terapia intensiva resta un solo degente. Un quadro che lascia conferma il Molise la regione con la incidenza più bassa rispetto al resto d’Italia.

A Termoli il numero più elevato di casi, 81, poi 65 nuovi positivi a Campobasso e 38 a Venafro. Gli attualmente positivi sono quasi novemila, un numero altissimo, mai raggiunto anche nelle fasi più acute della pandemia, ma resta confortate il basso ricorso ai ricoveri che consente al Molise di restare colorato di bianco e di guardare con fiducia alla prossima settimana. Il picco, stando a quello che ripetono gli esperti, dovrebbe essere ormai prossimo.