Fare proprie le indicazioni di Papa Francesco che ha convocato per tutta la Chiesa Universale un Sinodo per rendere dialogica la Chiesa con il Mondo e far sì che i cristiani, discepoli di Gesù, siano significativi per tutte le realtà del mondo.

Il prossimo venerdì, 21 gennaio, alle 17.30, nei locali della struttura seminariale di via Mazzini, verrà inaugurato l’anno accademico della Scuola di Formazione Teologica “San Pietro Celestino”. A farlo Nunzio Galantino, attualmente collaboratore di Papa Francesco in Vaticano come presidente dell’APSA, (Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica) e Presidente della Fondazione per la Sanità Cattolica, ma anche insegnante di Teologia presso la Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale di Napoli.

Dalla sua dedizione allo studio e all’insegnamento sono scaturite diverse pubblicazioni che arricchiscono il suo bagaglio di sacerdote.

Oggi è uno dei collaboratori più stetti di papa Francesco in Vaticano.