Si torna in classe a Sant’Agapito, ma le lezioni in presenza vengono sospese a Filignano per il Covid. Oggi, mercoledì 19 gennaio, i piccoli scolari di Sant’Agapito e di Longano sono tornati nella scuola di Pietradonata. Intanto, però, a Filignano, ci sono alcuni alunni positivi, un dato che ha fatto ritornare in didattica a distanza studenti e maestre. La scuola dell’infanzia e la scuola primaria rimarranno, dunque, chiuse per dieci giorni. “Comunico che in data odierna sono stati riscontrati dei casi di positività nella scuola Primaria e dell’Infanzia. – scrive su Facebook il sindaco di Filignano Federica Cocozza – Fortunatamente i bambini risultati positivi versano in buono stato di salute e a loro va il nostro migliore augurio di pronta guarigione”.