La UILTuCS Molise, la Fisascat Abruzzo Molise e la Filcams Molise, con i rispettivi Segretari, Guarracino, Murazzo e Capuano, constatano che la strada del dialogo e della collaborazione è sempre quella giusta da percorrere. “In questa maniera, infatti, è andato a buon fine un cambio di appalto da definire storico per il nostro Molise: quello dei servizi di pulizie presso gli Ospedali, i distretti e gli uffici facenti capo alla ASREM (ad eccezione, per il momento, del distretto di Agnone) – hanno dichiarato –

Le esigenze di tutela dei lavoratori hanno prevalso in una situazione tanto ingarbugliata. Le sigle sindacali, di fatto sempre contrarie alla scelta delle Amministrazioni pubbliche di aderire a CONSIP, si dichiarano comunque favorevoli allo svolgimento delle gare di appalto tramite la Centrale unica di committenza presso la Regione Molise, fortemente sostenuta da UILTuCS Molise, Fisascat Abruzzo Molise e Filcams Molise: fortunatamente, nel caso del servizio di pulizie presso le strutture ASREM, la gestione è stata assegnata ad un’azienda di grandi dimensioni, la DUSSMANN SERVICE s.r.l., che tratterà sicuramente bene i suoi dipendenti”, hanno concluso i sindacati.