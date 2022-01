Niente recupero per il Circolo La Nebbia Cus Molise. La sfida con la Lazio, programmata per domani alle ore 19 è stata rinviata di una settimana. Si giocherà mercoledì 26 alle 19. Adesso la formazione di Marco Sanginario ha rivolto la sua attenzione alla sfida esterna contro il Benevento, in calendario venerdì alle ore 20,30. Al Palatedeschi si giocherà la prima giornata del girone di ritorno con capitan Di Stefano e compagni che andranno a caccia del riscatto per vendicare sportivamente parlando la battuta d’arresto maturata nella prima giornata di campionato. Il 9 ottobre 2021 la squadra di Cundari si impose 4-3 al Palaunimol. Venerdì sarà sicuramente un’altra partita.