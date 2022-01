Borgo in jazz festival 2022 e promozione turistica dei borghi, il Comune di Pietracupa si prepara all’evento. L’amministrazione comunale guidata da Camillo Santilli ha approvato il protocollo d’intesa per la manifestazione Borgo in Jazz Festival 2022. Manifestazione che si propone come obiettivo generale quello di favorire la promozione turistica dei borghi del Molise, attraverso iniziative collegate di carattere culturale, musicale, eno-gastronomico che, incentivando la collaborazione tra i partner, siano in grado di contribuire a vivacizzare l’economia dei piccoli comuni interessati. La manifestazione prevede un ciclo di eventi itinerante che coinvolge undici Comuni della Provincia di Campobasso, quali Gambatesa, Busso, Cercemaggiore, Trivento, Vinchiaturo, Ferrazzano, Spinete, Ripalimosani, Riccia, Campobasso e Pietracupa. Il programma offre concerti jazz, masterclass (di pittura e di jazz), estemporanee di pittura, istallazioni e esposizioni d’arte, degustazioni enogastronomiche e visite guidate. Borgo in Jazz Festival nasce nel 2014 come circuito culturale innovativo, aperto a tutti i Comuni e le associazioni culturali molisane interessate.