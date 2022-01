Una pausa natalizia più lunga, ma adesso si dovrebbe tornare in campo. Utilizziamo ancora il condizionale, sopratutto per la Serie D dove nei prossimi

gironi tutte le società dei 9 gironi dovranno comunicare alla Lega i propri casi di positività. Nel caso in cui la metà delle gare in programma, in ogni raggruppamento, dovessero essere rinviate si andrebbe verso lo slittamento della ripresa, probabilmente anche di due settimane. Quindi la quarta serie nazionale potrebbe tornare in campo il 5 e 6 febbraio. Con una rimodulazione del calendario. Per il Girone F domani all’Aragona confermato il recupero Vastese – Montegiorgio. Rinviata nuovamente la trasferta del Notaresco a Castelfidardo, causa positività nel gruppo squadra. Vastogirardi e Matese hanno ripreso gli allenamenti. La rosa di mister Urbano potrebbe avere alcune defezioni se si dovesse giocare.