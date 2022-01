Share on Twitter

Nuovo tentativo di furto a Trivento, ladri entrano in casa poi scappano senza bottino. L’incursione dei malviventi è avvenuta nella serata di ieri, 17 gennaio, in una abitazione isolata, distante dal centro abitato. I ladri hanno approfittato dell’assenza dei proprietari, sono entrati dentro e hanno messo a soqquadro tutto, senza trovate nulla. Brutta sorpresa al rientro a casa dei proprietari che hanno potuto solo constatare quanto avvenuto. Nell’orario presunto del tentato furto era in azione una pattuglia dei carabinieri della locale stazione. Le forze dell’ordine chiedono ancora una volta la collaborazione da parte dei cittadini, di segnalare ogni minimo sospetto, ogni strano movimento.