C’è una nuova vittima del Covid in regione. E’ un anziano 88enne di Campobasso non vaccinato. Era ricoverato in Malattie infettive al Cardarelli quando le sue condizioni si sono aggravate. E’ morto poco dopo il trasferimento in Terapia intensiva. Sul fronte ospedaliero nel quotidiano bollettino dell’Asrem ci sono un ricovero da Venafro e due dimessi, scende così a 22 il numero dei pazienti al Cardarelli. I nuovi positivi invece sono 577 su 4.073 tamponi processati, con un tasso di positività del 14,1 per cento. Tanti però anche i guariti: sono 301. Gli attualmente positivi sono ora 8.679. Per quanto riguarda i casi nei comuni, in testa Campobasso con 86 casi, Termoli con 69 e Isernia con 56. Sopra i 10 casi ci sono anche Bojano, Frosolone, Riccia, Montenero di Bisaccia, Agnone, Campomarino, Sesto Campano e Montaquila.