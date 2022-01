Un altro decesso covid al Cardarelli: è morto un anziano di Campobasso, 88 anni, non vaccinato. Il decesso poco dopo il trasferimento dal reparto di Malattie Infettive a quello di rianimazione. Le condizioni dell’uomo si sono aggravate nella giornata di ieri e per questo era stato disposto il trasferimento in Terapia intensiva. E’ il quarto decesso covid in tre giorni in regione.