Il Comitato Regionale Molise, a seguito dell’incontro con il Commissario Straordinario Giancarlo Abete e con i Presidenti degli altri Comitati regionali, ha deciso di rinviare le gare in programma il prossimo weekend e di riprendere le attività di tutti i Campionati dilettantistici il 29 e 30 gennaio. Per i tornei di Eccellenza e Promozione si ripartirà dalla prima giornata del girone di ritorno. Ma questo fine settimana spazio ai recuperi delle semifinali di Coppa Italia di calcio a 11: Città D’Isernia – Real Guglionesi (0-0 all’andata) e Campomarino – Campodipietra (2-1 all’andata) . Tornano in campo anche le squadre di futsal, sempre per la competizione tricolore; Futsal Colli a Volturno – Iuvenes Termoli riprenderanno dal 2-0 per i locali, l’altra sfida è Città di Campobasso Futsal – Caraceno, la squadra del capoluogo forte del 9-2 dell’andata. Spazio anche ai recuperi di campionato sia per il calcio a 5 che per i tornei di Prima, Seconda Categoria. Tutto questo purché non ci siano impedimenti legati al COVID. Per quanto concerne le attività dei Campionati regionali Allievi e Giovanissimi e i Campionati e Tornei provinciali, la ripartenza è programmata a febbraio. È stata presa in considerazione, inoltre, la possibilità di annullare la fase nazionale del Campionato Juniores, per snellire il percorso dei Campionati di Eccellenza e Promozione.