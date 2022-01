Share on Twitter

Un alunno della scuola dell’infanzia e tre della primaria positivi al Covid-19, chiusa la scuola di Lucito. Il provvedimento è stato adottato dal sindaco Giovanni Marasca, motivato dalla positività di quattro alunni risultati positivi al Covid-19. Provvedimento che sospende le attività didattiche in presenza della locale scuola dell’infanzia e della primaria, con validità fino al prossimo 28 gennaio 2022. Ora si resta in attesa del riscontro dei tamponi molecolari effettuati dall’Asrem. La variante Omicron oramai è presente in tutti i comuni del Molise, e questo dato indica l’indice di trasmissibilità del virus, particolarmente contagioso. L’attenzione rimane ancora alta anche se iniziano ad arrivare segnali di allentamento della quarta ondata pandemica.