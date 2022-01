Nel bollettino della domenica appena trascorsa 440 nuovi positivi su 2876 tamponi processati (tra molecolari e antigenici). Il tasso di positività sfiora il 15,3 per cento. Si registrano due vittime: un 65enne di Ururi che era ricoverato in terapia intensiva e una 74enne di Jelsi che era invece in malattie infettive. Al Cardarelli nel fine settimana anche 3 nuovi ricoveri da Trivento, Forlì del Sannio e da Mignano Monte Lungo). Risale così a 26 il numero complessivo dei pazienti covid ricoverati in ospedale (uno solo in terapia intensiva). Nel bollettino anche 41 guariti. Gli attualmente positivi sono 8.195. Per quanto riguarda la provenienza dei nuovi casi: 125 a Isernia, 38 a Termoli, 37 a Campobasso. Numeri a due cifre anche a Larino (14), Petacciato e Venafro (13).