Come ogni lunedì l’Azienda sanitaria regionale ha aggiornato la mappa della diffusione del virus sul territorio e per la prima volta tutto il Molise è interessato dai contagi: non ci sono comuni covid free, 136 centri su 136. In testa c’è sempre Campobasso con 1.482 positivi, poi Termoli (966) e Isernia (783). Sopra i cento casi restano anche altri dieci comuni: Venafro (409), Agnone (273), Bojano (298), Guglionesi (160), San Martino in Pensili (146), Campomarino (128), Riccia (109), Ferrazzano e Larino (108) e Vinchiaturo (103).