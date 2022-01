Si terrà domenica 13 febbraio il 1° Trofeo Provincia di Isernia – Città di Venafro, gara di mezza maratona organizzata dalla Nuova Atletica Isernia in collaborazione con l’Atletica Venafro e il comune di Venafro.

In un momento di grande difficoltà per lo sport in generale e per la corsa su strada in particolare, le due società di atletica del territorio pentro hanno messo in campo le migliori risorse per organizzare una gara, inserita nel calendario Nazionale Fidal, che può attirare diversi appassionati vista l’assenza di competizioni di livello soprattutto al Centro Sud. Uno sforzo che si spera possa essere ripagato con la presenza di numerosi partecipanti e con la speranza che la manifestazione sia anche un segnale di ripresa per l’intero comparto sportivo regionale.

La gara presenta un percorso tutto pianeggiante con partenza e arrivo dal piazzale del Venafro Palace Hotel che le due società ringraziano fin da ora per la grande disponibilità. Due i giri previsti, da 10 km 548 m, che partendo dall’hotel muoveranno verso la strada di bonifica; un percorso che sarà ufficialmente misurato e certificato domenica 23 gennaio da parte dei giudici federali.

La logistica e lo sviluppo del percorso extraurbano, per questa prima edizione, sono stati scelti appositamente per favorire il rispetto della normativa anti covid e garantire così la massima sicurezza tanto agli atleti quanto agli organizzatori e al pubblico.

La NAI e l’Atletica Venafro lavorano già a pieno ritmo per puntellare al meglio l’organizzazione dell’evento e hanno già incassato la piena collaborazione dei rispettivi main sponsor Traslochi Biscotti e Faga Gioielli, oltre quella della Teknouno e del comune di Venafro.

Fonte: Ufficio stampa