Vittoria Iannacone protagonista del programma di Rai Uno “Tali e Quali”. Il sindaco di Torella del Sannio: una grande occasione per la nostra brava e bella artista. Vittoria Iannacone, originaria di Torella del Sannio, questa sera, 15 gennaio 2022, imiterà la cantante Noemi, nel programma condotto da Carlo Conti, sulla rete ammiraglia della Rai. Un appuntamento importante ed impegnativo, ma che Vittoria Iannacone saprà esserne all’altezza, considerate le sue doti vocali e artistiche e la sua esperienza fin ora maturata: formatasi presso il Conservatorio “Perosi” di Campobasso, nel 2005 ha partecipato al concorso “Videofestival Live”, nel 2007, 2010 e 2012 le selezioni per la trasmissione “Amici” di Maria de Filippi, nel 2008 al “Festival di Saint Vincent”, poi “X-Factor”, la trasmissione di Rai Uno “Il treno dei desideri” di Antonella Clerici. Nel 2011 partecipa al concorso “Una voce per Sanremo”, la svolta nel 2014 con la collaborazione discografica con Mapa Music di Carlo Scalzo. Poi le collaborazioni con altri produttori artistici e autori come Mario Lavezzi, Umberto Iervolino, Maurizio Fabrizio, Diego Calvetti. Insomma, un curriculum importante che fa ben sperare per un futuro di successo, di questo avviso è il primo cittadino di Torella del Sannio, Antonio Lombardi, “a nome di tutta la comunità di Torella del Sannio esprimo la vicinanza alla nostra Vittoria, in questo momento così importante per la sua carriera – ha detto Lombardi – in molte altre occasioni ci ha fatto sentire orgogliosi di lei e ha portato il nostro paese e la nostra regione in alto. Tutti insieme – ha concluso Lombardi – facciamo un grosso in bocca al lupo alla nostra Vittoria, già sapendo che la sua presenza in Rai è di per sé una grande vittoria, poi le sue magnifiche doti sapranno fare la differenza. Siamo tutti con te”.