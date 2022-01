Con i dati aumentati e la variante Omicron in Molise prevalente, al 98% secondo gli ultimi dati, prosegue la campagna vaccinale per tutte le fasce di età.

Dall’Asrem fanno sapere che in Molise ci sono 24.765 persone che non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino, sono l’8,6 per cento dei vaccinabili, che sono 287.026. In regione oltre 135mila persone hanno ricevuto la terza dose, sul 47%. Il Direttore Generale dell’Asrem ha poi fatto il punto sulle vaccinazioni domiciliari durante la trasmissione Ingresso Libero.

“Stiamo lavorando con i sindaci – ha detto – per reperire personale medico, pediatri e medici di base, per garantire la copertura.

Riguardo i vaccinatori dell’esercito ha annunciato: “La prossima settimana ho avuto notizia che arriverà una nuova squadra in ausilio, mercoledì”.