Si accende la speranza sul futuro dell’ospedale San Timoteo di Termoli: il dirigente generale dell’ASREM, Oreste Florenzano ha dato inizio alla procedura del bando di concorso per il posto di primario per il reparto di ortopedia.

Non solo ortopedia e traumatologia ma è indispensabile che a questo seguiranno altri bandi per reclutare primari e rafforzare tutto il personale medico sanitario: nella speranza che non vadano deserti come è già accaduto in precedenza.

Il comitato San Timoteo- Termoli, da sempre in prima linea per la difesa della sanità si dice soddisfatto e si augura che seguiranno altri concorsi: “Questa è la strada giusta da percorrere per dare un futuro certo all’ospedale, unico presidio ospedaliero presente nel basso Molise.” ha dichiarato il presidente del comitato Nicola Felice.