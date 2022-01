Lunedì riaprono le scuole a Trivento, screening anti Covid gratuito per la popolazione scolastica. L’ultimo bollettino riporta 121 positivi e 86 guariti, purtroppo il virus ancora circola nel paese trignino. Al fine di garantire l’apertura in sicurezza delle scuole prevista per lunedì 17 gennaio – fa sapere il sindaco Pasquale Corallo – con la collaborazione gratuita della Farmacia Trivento S.r.l. che mette a disposizione tutto il necessario per lo screening, l’Amministrazione comunale effettua il servizio di esecuzione di tamponi antigenici rapidi a tutta la popolazione scolastica di Trivento (alunni della scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo e secondo grado). Inoltre, si precisa nel comunicato, che gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado in regime di autosorveglianza potranno effettuare il tampone gratuitamente con prescrizione su ricetta dematerializzata del proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta, secondo quanto previsto dalle norme vigenti. I tamponi si effettueranno gratuitamente nei locali della sala polifunzionale di via Marconi, nelle giornate di sabato 15/01/2022 e domenica 16/01/2022 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 20:00. Lo screening non è obbligatorio ed è su base volontaria. L’amministrazione comunale invita le famiglie ad aderire allo screening al fine di poter tornare in classe in tutta tranquillità.