In Molise ci sono 24.765 persone che non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino, sono l’8,6 per cento della popolazione vaccinabile (287.026). I dati sull’andamento della campagna vaccinale sono stati forniti dall’Azienda sanitaria regionale. In regione hanno ricevuto solo la prima dose 262.261 persone (91,3 per cento), 248.077 (86,4 per cento) la seconda dose e 134.045 (46,7 per cento) la terza dose.