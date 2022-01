Lunedì riapriranno le scuole a Capracotta. Dopo una settimana di chiusura straordinaria, decretata per l’incremento di alunni risultati positivi al Covid, le notizie si fanno incoraggianti.

La maggior parte dei ragazzi positivi si sono sottoposti ad un nuovo test ed è risultato che si sono negativizzati: possono, quindi, tornare a scuola. Lo faranno, naturalmente, da martedì, per rispettare i tempi imposti dalle normative. Ma intanto il plesso scolastico può riaprire in tranquillità e sicurezza fin da lunedì 17 gennaio.

«Finalmente qualche buona notizia – commenta il sindaco Paglione. Una scuola che riapre è sempre, in qualche misura, un segnale di ripartenza, se non di vera e propria rinascita. Purtroppo, però, l’emergenza non è certo cessata. Per questo resta di vitale importanza rispettare con rigore le prescrizioni sanitarie e le norme emanate e – per coloro per i quali è previsto – vaccinarsi».