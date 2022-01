La Procura di Larino ha intenzione di vederci chiaro sulle cause della morte del 50enne di Isernia, trovato senza vita ieri mattina in un B&B a Termoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno indagando. La Procura, per non avere dubbi sulle cause del decesso, apparse in un primo momento naturali, ha disposto l’autopsia prevista per lunedì.

L’uomo si trovava a Termoli per lavoro.