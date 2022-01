Share on Twitter

Scuole aperte scuole chiuse, Dad si Dad no. Il tema, altamente divisivo, ha letteralmente spaccato in due il Paese. Dal Governo alle Regioni, dalle famiglie ai comitati, passando per i dirigenti scolastici e gli operatori di settore. Ultimi, ma anello più importante della catena, i sindaci, cui spetta come autorità sanitaria sul territorio l’ultima parola.

Differenti le posizioni tra i primi cittadini, tema al quale il Molise non fa eccezione, e a non fare eccezione è anche lo spartiacque che divide le posizioni in campo, una linea di confine che vede contrapposte da un lato la tesi dei rigoristi, fermamente ancorati al dato e alle verifiche scientifiche – vedi contagi, vaccinazioni e tamponi – e dall’altro chi, influenzato da un retaggio ideologico sottotraccia, sembra seguire più gli umori del momento e della piazza che le effettive risultanze oggettive.

A ben vedere, il criterio da adottare come bussola appare nel caso della scuola uno solo. O almeno questo in particolare: lo screening preventivo della popolazione scolastica, unico strumento che consente, sulla base del dato finale, l’apertura o la temporanea chiusura di classi, scuole e istituti e quindi l’adozione della Didattica a distanza, strumento utile ma solo in fase di emergenza.

Lo screening preventivo della popolazione scolastica, accompagnato da una generale valutazione del livello di contagio nelle città e nei paesi, risulta la sola strada oggettivamente attendibile a cui i sindaci possono fare riferimento. Ciò impedirebbe di chiudere le scuole davanti ad un numero contenuto di contagi e poi riaprirle, inspiegabilmente, quando i contagi schizzano in alto. Si rischia, in questo caso, di alimentare la confusione, il disorientamento e l’innesco di una schizofrenia didattica che, a distanza o in presenza, invece di essere parte della soluzione, rappresenta una parte del problema.

Il Molise, in perfetta linea con l’Italia, non è esente da questa schizofrenia amministrativa.