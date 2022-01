Share on Twitter

I docenti dell’Istituto Omnicomprensivo “G.N. D’Agnillo” aspettano tutti gli interessati all’iscrizione scolastica domani, 15 Gennaio dalle 16:00, per illustrare l’offerta formativa degli Istituti Superiori di Agnone.

L’appuntamento è quindi fissato presso l’Istituto Alberghiero e l’Istituto Tecnico in Via De Horatiis e presso il Liceo Scientifico in Corso Vittorio Emanuele.