Quinta gara consecutiva rinviata per La Molisana Magnolia Campobasso. Nell’ordine, dopo la trasferta di Sesto San Giovanni, il match interno con San Martino di Lupari, la gara ad Empoli ed il confronto all’Arena contro Costa Masnaga, i #fioridacciaio non scenderanno sul parquet nemmeno per la sfida interna contro la Virtus Bologna, cui il team rivolge un sentito ringraziamento per la sensibilità e la vicinanza dimostrata in questa, come in altre occasioni. Se, nelle precedenti circostanze, le rossoblù avevano dovuto fare i conti con casi di positività al Covid-19 tra le avversarie, nella circostanza il coronavirus ha bussato alla porta delle campobassane facendo principiare un vero e proprio focolaio nel gruppo squadra con diverse infezioni da Sars-CoV-2 diagnosticate. Nelle prossime ore le due società definiranno la data e l’orario del recupero. Contemporaneamente, il club del capoluogo di regione, oltre a verificare la situazione dei soggetti positivi, terrà sotto stretta vigilanza tutti gli altri elementi del gruppo squadra con cicli di test continui per verificare la situazione così da avere – momento dopo momento – ben chiaro il quadro della situazione.

Nel frattempo, sono state definite già le date dei recuperi di alcuni match non disputati dalle rossoblù. In ordine cronologico, la gara di Empoli valida per la prima di ritorno sarà disputata il 27 gennaio con palla a due alle ore 18.30, a febbraio (domenica 13) alle 18 è in previsione il confronto con San Martino di Lupari legato al tredicesimo turno. Giovedì 3 marzo, poi, alle 20.30 sarà la volta del match della dodicesima giornata a Sesto San Giovanni, mentre il 30 c’è in previsione la gara all’Arena contro il Costa Masnaga con palla a due fissata per le ore 16.

SALTA ANCHE LA B Al pari della prima squadra, complici casi Covid-19 nel Roseto, va verso il rinvio anche il match del team cadetto in terra abruzzese con probabile recupero in via di posizionamento sul calendario per il 3 febbraio. Definiti, però, anche due dei tre recuperi già pendenti cui sarà chiamata la formazione di serie B: il quintetto affidato a coach Franco Ghilardi ospiterà all’Arena il 10 febbraio alle 16 il Terni ed il 12 febbraio alle 17 l’Élite Roma.

Fonte: Ufficio stampa