Migliora l’andamento della curva epidemiologica, il sindaco di Trivento riapre le scuole e lunedì si torna tutti in classe. Il dato, di oggi 14 gennaio 2022, è di 125 positivi e 82 guariti. Un raffreddamento degli indicatori della curva epidemiologica, con un andamento che non giustifica più lo stato di restrizione, previsto dall’ultima ordinanza. Di questo avviso è il primo cittadino Pasquale Corallo, “gli ultimi dati ci permettono di allentare lo stato di restrizione – riferisce Corallo – quindi l’attività scolastica torna in presenza, gli orari di apertura delle attività commerciali torneranno ad essere quelli della precedente ordinanza e ci sarà la riapertura del mercato domenicale. Ovviamente – continua Corallo – chiediamo ai cittadini senso di responsabilità, occorre ancora rispettare le regole atte a contenere la pandemia. Per il mercato domenicale, chiediamo di frequentare l’area mercatale solo a chi deve fare acquisti per poi defluire senza creare assembramenti. Stesse attenzioni bisognerà tenere in tutte le azioni collettive, solo in questo modo supereremo anche questa ondata di contagi”.