Fine settimana di screening sulla popolazione studentesca in molti centri della regione nei quali le scuole sono rimaste chiuse a causa dell’emergenza Covid. Una decisione, quella assunta dalle amministrazioni comunali, per consentire un rientro in classe in sicurezza, lunedì 17 gennaio. A Campobasso test antigenici gratuiti e volontari domani, sabato e domenica, sugli alunni delle scuole primarie e dell’infanzia. Screening anche a Termoli, Bojano, Portocannone, Pietracatella, Montenero di Bisaccia, San Martino in Pensilis. Torneranno in presenza, sempre lunedì anche gli studenti di Casacalenda, Riccia e Trivento.