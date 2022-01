Campionato fermo anche il prossimo week-end. La FIGC Molise ha stabilito la sospensione delle attività, incluso il campionato di Serie C di calcio a 5. Ogni settimana il comitato regionale valuterà la situazione e stabilirà il rinvio o la ripresa delle attività. Una cosa è certa c’è la volontà di portare al termine la stagione. La Frenter Larino è ferma ai box dallo scorso 23 dicembre. Visto l’elevato numero di contagi nella comunità frentana la squadra sta svolgendo allenamenti individuali. La sosta forzata concede il tempo di analizzare l’andamento nella prima parte di stagione. Il 2021 ha portato con se il girone di andata, ma i ragazzi di mister Di Cuia devono recuperare la trasferta di San Martino in Pensilis. 16 i punti conquistati in otto giornate di campionato. L’approccio alla stagione non è stato facile, un gruppo nuovo che ha saputo affrontare di squadra le difficoltà della categoria. La società, inoltre, è intervenuta sul mercato con il tesseramento del brasiliano Gustavo Padilha de Brida e di Michele Marro, che hanno dato esperienza e carattere al gruppo. Dopo un avvio in salita la Frenter ha inanellato cinque risultati utili consecutivi che le hanno permesso di chiudere al quinto posto in graduatoria. Un anno intenso, dove l’impegno della società è stato cruciale per poter ottenere questi risultati, non solo con la prima squadra ma anche con la Scuola Calcio che ha fatto registrare numeri in crescita. In questi primi mesi di attività la Frenter Larino ha raccolto i frutti dei tanti sforzo fatti e si è tornati a parlare di calcio giocato.

Fonte: Ufficio stampa