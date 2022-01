Contagi in leggero calo nelle ultime 24 ore in Molise. I nuovi positivi sono 507 su 3.653 tamponi processati tra molecolari e antigenici. Il tasso di positività dunque scende al 13,8, lontano dai picchi di inizio anno quando era arrivato a sfiorare il 30 per cento. In aumento invece i ricoveri: 2 nuovi ingressi al Cardarelli, si tratta di pazienti da Larino e Termoli. I guariti nel bollettino sono 110. Gli attualmente positivi sono 7.346. Quanto alla provenienza dei nuovi casi del giorno, la novità più rilevante è che non ci sono comuni sopra i 100 casi. In testa c’è Campobasso con 93 nuovi contagi, poi Termoli con 59 e Venafro con 28. Numeri a due cifre anche a Bojano con 15 casi, San martino in Pensilis con 21, Ripalimosani (12), Campodipietra (11) e Frosolone (10).