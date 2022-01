Non rispondeva ai familiari al telefono che preoccupati hanno chiamato i gestori del b&b di Termoli in cui l’uomo, un 50enne di Isernia, alloggiava. Quando la proprietaria della struttura ha aperto la camera lo ha trovato senza vita. Sembrerebbe sia stato stroncato da un malore. Il 50enne era in città per lavoro. Sul posto i carabinieri.