Emergenza Covid, apertura limitata degli uffici comunali di Trivento. La giunta comunale ha disposto l’apertura di tutti gli uffici comunali limitata e su prenotazione, con la presenza fisica solo di alcuni impiegati. L’esecutivo di via Torretta ha dato atto di indirizzo al segretario comunale, previa consultazione dei responsabili di settore, a riorganizzare gli uffici, anche con spostamenti di personale ad uffici diversi e se del caso concedere le autorizzazioni allo smart working in maniera allargata. Nel bollettino diramato in mattinata dall’amministrazione comunale, 13 gennaio 2022, sono 134 i residenti risultati positivi al Covid-19, mentre i guariti ne sono 68. Sicuramente questo secondo dato lascia ben sperare, ma i 134 positivi certamente non fanno tirare un sospiro di sollievo. Dal 5 gennaio, la media dei contagi è risultata essere sempre superiore a 100 unità. Ricordiamo che il sindaco Pasquale Corallo ha provveduto ad emanare ulteriori restrizioni, per tutta la settimana corrente, quali la didattica a distanza per le scuole e l’orario ridotto per le attività commerciali.