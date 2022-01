Sono 562 i nuovi contagi da Covid in Molise. E’ quanto riporta l’ultimo bollettino Asrem nel quale, da qualche giorno sono inseriti anche i test antigenici. I tamponi molecolari refertati sono 1208, quelli rapidi 2778. E’ sempre Campobasso il comune più colpito, con 129 nuovi positivi, seguito da Termoli con 104, Isernia con 41. Numeri inferiori negli altri centri della regione interessati dal Covid. Tre i nuovi ricoveri in Malattie infettive, reparto da cui è stato dimesso un paziente. Attualmente gli ospedalizzati al Cardarelli sono 22, di cui 20 in Infettivi e 2 in Terapia intensiva. 120 i guariti. Gli attualmente positivi sono 6.949 , le vittime dall’inizio della pandemia sono 513.