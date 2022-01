In occasione delle giornate di Libriamoci a scuola 2021, le bambine e i bambini della scuola dell’infanzia di Capracotta sono stati coinvolti nell’ascolto dei versi della poesia “L’abete”, tratta dal libro dell’autore Giorgio Paglione dal titolo “Lo sterno d’Italia“, dopo aver svolto una serie di attività didattiche finalizzate a far comprendere l’importanza del rispetto della natura in genere e degli alberi in particolare.

Una giornata proficua per i piccoli che ha permesso loro di divertirsi e imparare allo stesso tempo, come riportato dalla docente Carla Paglione: “Dopo aver memorizzato la poesia, il gruppo ha prodotto delle creazioni artistiche raffigurando l’abete con tecniche diverse: uso di tempere e tappi di sughero, muschio e colla, pezzetti di carta verde e colla. Infine, le bambine e i bambini, dopo averla rielaborata verbalmente, hanno rappresentato graficamente l’esperienza vissuta.“