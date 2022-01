“In vista della ripresa in città dell’attività didattica in presenza, prevista per lunedì 17 gennaio 2022, come Amministrazione comunale abbiamo programmato una implementazione delle attività di screening attraverso test antigenici (tamponi rapidi) per la diagnosi del Covid-19, in modalità drive-in, nei giorni di sabato 15 gennaio e domenica 16 gennaio 2022, rivolti su base volontaria e gratuita, a tutti gli alunni e le alunne delle scuole dell’infanzia e primarie della nostra città secondo uno specifico calendario”. Così il sindaco di Campobasso Roberto Gravina nel confermare la ripresa delle lezioni in presenza per lunedì, annuncia lo screening per gli studenti.

L’attività di screening, con effettuazione di test-antigenici, avrà il supporto e il coordinamento della Croce Rossa Italiana e si svolgerà presso una postazione dedicata posta a Campobasso, in adiacenza alla Cittadella dell’economia – contrada da Selvapiana (stesso ingresso area vaccinale, ma con postazione presso centro fieristico – sx ingresso opportunamente segnalato).

In questi giorni, il numero di contagi in città ha tenuto conto anche della registrazione dei referti dei tamponi antigenici effettuati in precedenza, ma grazie alla campagna di vaccinazione, come si è potuto verificare, non vi sono stati incrementi significativi e rilevanti in termini di dati per quanto riguarda le ospedalizzazioni e, soprattutto, non ha prodotto ospedalizzazioni nella fascia di popolazione scolastica.