Il Molise è al momento la regione italiana con meno ricoveri di pazienti covid rispetto ai posti disponibili. E’ quanto emerge dall’ultima rilevazione di Agenas. Per quanto riguarda le terapia intensiva la media nazionale dei posti occupati è salita al 18 per cento mentre in Molise è stabile al 5. Nei reparti ordinari invece il dato nazionale dell’occupazione è al 27 per cento mentre in Molise è al 13.