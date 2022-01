Ci sarebbero detenuti positivi al Covid nel carcere di Isernia. Lo dichiara, come riporta l’agenzia Lapresse, la garante regionale dei diritti della persona del Molise Leontina Lanciano che sta monitorando la situazione anche in seguito all’allarme lanciato dall’Associazione Antigone che riferisce di oltre 1.500 detenuti positivi al Covid negli istituti di pena italiani. Pare siano 5 e ci sarebbero, al momento, anche due guardie penitenziarie contagiate in servizio nel carcere di Larino e a confermarlo, riporta sempre l’agenzia La Presse, è la direttrice dell’Istituto Rosa La Ginestra, precisando che dai tamponi effettuati nelle ultime ore sui 137 detenuti nel carcere di massima sicurezza non sono emerse positività.

Presso la struttura nei mesi scorsi si sono verificati diversi cluster epidemici e lo scorso anno il decesso per covid-19 di un detenuto di nazionalità albanese.

“In questo momento nei tre istituti di pena del Molise non abbiamo un fenomeno del sovraffollamento perché il Covid ha bloccato i trasferimenti”, dice la garante Lanciano che ha nei giorni 15, 16 e 17 dicembre ha effettuato visite istituzionali presso le tre strutture detentive accompagnata da alcuni consiglieri regionali.