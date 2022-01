In un video-messaggio pubblicato sui canali social, il Sindaco di Agnone Daniele Saia ha fatto il punto sulla situazione epidemiologica relativa al territorio del centro altomolisano.

Nonostante il bollettino Asrem riporti ancora 252 casi Covid presenti nel paese delle campane, il numero reale di positivi si attesta invece a 155. Dal dato riportato dal primo cittadino Saia, infatti, sono stati detratte le persone guarite dal virus.

Intanto nelle scuole agnonesi la didattica continua ad essere in presenza, una scelta in linea con le disposizioni del Governo. Il Sindaco di Agnone ha dichiarato che l’apertura dei plessi scolastici è importante per tutti gli studenti che stanno soffrendo per la situazione pandemica. “Tutte le attività economiche sono aperte, come bar e centri sportivi. – ha spiegato – Sarebbe stato un controsenso costringere i ragazzi a casa“.