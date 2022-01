Nella piscina di Venafro di scena domenica scorsa la terza tappa della Molise Winter Tour la manifestazione natatoria riservata alla categoria Esoridieti (A e B). Tra gli Esordienti B ancora conferme e podi come nelle altre due precedenti tappe per Alessandra Sara oro nei 100 stile (1’19”5) e nei 100 misti (1’32”3). Delia Barisciano vince il bronzo nei 50 dorso (46”7). Al maschile due podi, il secondo posto nei 100 stile con Daniele Sessa (1’18”0) seguito a ruota da Alfonso Orrino (1’18”02). In campo maschile tra gli esordienti A si conferma anche a Venafro cn un doppio oro Luigi Pallante, nei 100 stile (1’05”3) e nei 100 misti (1’15”2). Nella stessa giornata impegno con la rappresentativa regionale a Grottammare nella manifestazione “Nuotiamo in Centro” per Giulia Ruggiero e Alessia Di Paola. Dopo un anno di stop forzato e dopo il grande successo delle ultime edizioni che hanno visto in gara atleti del calibro di Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti, torna il 26 e 27 febbraio p.v. a Campodipietra il “XI Trofeo Emmedue” manifestazione nazionale riservata alle categorie Esordienti a, Ragazzi, Juniores e Assoluti (cadetti e seniores) femmine e maschi.

Fonte: Ufficio stampa