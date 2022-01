I numeri del Covid in Molise restano alti. I nuovi positivi riscontrati nell’ultimo bollettino dell’Asrem sono 798 di cui 226 da tampone molecolare e 572 da antigenico. In tutto sono 5358 i tamponi refertati in 24 ore di cui 3432 rapidi e 1926 molecolari. Ed è appunto questa la novità del report: per la prima volta si ha un dato complessivo di tutti i test che vengono effettuati sul territorio in una giornata.

I nuovi contagiati sono in una 90ina di comuni. 170 sono di Campobasso, 81 di Isernia, 79 di Termoli, 31 di San Martino in Pensilis, 28 di Salcito (anche se il sindaco Galli ha comunicato che c’è discrepanza tra i dati comunicati dall’Asrem e quelli in suo possesso), 24 di Bojano, 21 di Agnone e Venafro, 16 di Trivento, 14 di Larino, 13 di Campomarino, Colletorto, Guglionesi, 12 di Montaquila, Riccia, 11 di Montenero di Bisaccia, 10 di Longano e Vinchiaturo , numeri inferiori a 10 in altri 72 comuni. Tasso di positività che sfiora il 15%.

Da registrare anche 73 guariti, 1 ricovero in Malattie Infettive ma anche 1 dimesso dal Reparto. Gli attualmente positivi salgono a 5913 in Molise.

I ricoverati con Coronavirus al Cardarelli sono 24, dei quali sempre 2 in Terapia Intensiva. Dieci non sono vaccinati, sei hanno due dosi o dose unica, 8 la terza dose.