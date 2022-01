Il black out che questa mattina ha riguardato la Vodafone per un paio di ore ha creato disagi anche a migliaia di molisani. Cellulari e pc bloccati e per tanti impossibilità di lavorare. Problemi anche migliaia di studenti che non sono riusciti ad attivare la didattica a distanza. Il guasto che si è risolto poco dopo le 11, ha riguardato solo l’azienda tedesca, regolarmente in funzione le altre compagnie telefoniche.