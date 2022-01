Share on Twitter

Il sindaco di Isernia Piero Castrataro è positivo al COVID 19. Lo ha comunicato lui stesso sulla sua pagina Facebook.

“A seguito di test antigenico, al quale mi sottopongo periodicamente per un regolare controllo, ho scoperto di essere positivo al COVID. Per fortuna al momento sto bene. Sono naturalmente in isolamento, ma sempre al lavoro e pienamente operativo.”